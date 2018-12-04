“سهرة خاصة” تُحدث فضيحة في “رين”

يعيش نادي “رين” الذين ينشط فيه الثنائي الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني ومهدي زفان على وقع فضيحة حقيقية، هذه الأيام.

وكشفت “ليكيب” بأن 6 عناصر أساسية من الفريق، أقامت “ليلة حمراء” بعد الفوز في “التشيك” أمام “جابلونيك” في مُنافسة “الأوروباليغ”.

ووفقا لذات المصدر، فإن الأسماء المعنية بالأمر لديها “كلمة” داخل “لي روج إينوار” مما يعني إستبعاد نجمي “الخضر” من الفضيحة.

يُذكر بأن “بن سبعيني” و”زفان” سيتعرفان في الساعات القليلة القادمة على مُدربهما الجديد، بعدما أقدمت الإدارة على إقالة “صبري لموشي”.