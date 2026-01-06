سهرة للاحتفال بفوز  CRB تنتهي بجريمة قتل شاب رميا من أعلى بناية ببلوزداد

تناقش محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، هذا الأحد برئاسة القاضي محساس مراد، ملف القضية المتعلق بجريمة قتل الشاب “ريان نور الاسلام” بداخل ورشة بناية غير مكتملة، وهي الجريمة التي اهتزّ لها سكان حي بلوزداد خلال صائفة 2023، حيث وبعد رحلة بحث دامت لأيام تم العثور على الضحية “ريان ” جثة هامدة بالقرب من قبو المصعد الكهربائي تابع لورشة بناء بالصندوق الوطني للتوفير والإحتياط بنفس الحي.

وتزامنا واختفاء الشاب الضحية من الحي، بطريقة غامضة، قام مقربيه واصدقاؤه بالحي بشن حملة بحث واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي سعيا منهم لمساعدة عائلته ورجال الشرطة في العثور عل الشاب المفقود حيّا يرزق.

لتكشف تحريات لاحقا أن الجريمة ارتكبت من طرف الجناة بعدما قضوا ليلة ماجنة، لممارسة الرذيلة تحت تأثير الحبوب المهلوسة، عشية فوز فريق شباب بلوزداد في مقابلة كروية.

وفي قضية الحال، سيتابع 7 متهمين من بينهم اثنين لا يزالان موقوفين بالمؤسسة العقابية الحراش، وهما

“ع أنس” والمتهم “ق أنيس” ، بجنايتي تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية ضد الأشخاص و القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ، جنحة التسهيل للغير الاستعمال الغير مشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.

كما تأتي برمجة القضية بعدما استأنف المتهمون والنيابة العامة في الأحكام التي نطقت بها محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء والتي كان قرارها ادانة المتهميْن الرئيسين الموقوفيَن بالسجن المؤبد، بينما برّأت ذات الهيئة القضائية بقية المتهمين كل من ” س. يونس” ؛ و “د. أيمن” “ع. منير”، و” خ. هشام ” من الأفعال المنسوبة اليهم.

بلاغ عن وجود جثة شاب تفجّر القضية

وبالرجوع إلى حيثيات القضية فالوقائع انطلقت بتاريخ 31 جويلية 2023، على إثر تلقي مصالح أمن العاصمة، بلاغا من المدعو “ح.بلال” مفاده اكتشاف جثة شخص من جنس ذكر على مستوى قبو مصعد بورشة بناء بالصندوق الوطني للتوفير والإحتياط الكائنة بحي محمد بلوزداد الجزائر بالعاصمة.

وبعد تنقل عناصر الضبطية القضائية إلى الأمكنة، تبين أن الأمر يتعلق بالمسمى “ب. ريان نور الإسلام” ذو 22 سنة من العمر.

وتوصّلت التحريات إلى أن آخر ليلة شوهد بها الضحية كانت ليلة الخميس 27 إلى 2023/07/28 رفقة مجموعة من الأشخاص وهم كل من المدعو “ق. أنيس”، “ح. أيمن “،”عبد الرحيم.د” “أيمن س. يونس” و “مريم.ك”.

عند سماع المدعو “خ. بلال” عون امن بالورشة صرح أنه يوم الجمعة 2023/07/28 وأثناء تواجده بمكان عمله تقدم منه زميله المدعو “س عزيز” وأخبره عن وجود مجموعة من الأشخاص بالطابق الخامس وطلب منه ابعادهم من الورشة فصعد إليهم ووجد كل من “د. أيمن”، “ع.منير”، “ق. أنيس” وطلب منهم الخروج وتوجه إلى مقر سكناه، وبتاريخ 2023/07/31 بينما كان بالورشة تقدم شخصان لا يعرفهما وتكلما مع رئيس الورشة وأخبراه أن إبن أختهم “ب. ريان نور الإسلام” اختفى منذ يوم الخميس، حينها طلب منهم رئيس الورشة التوجه وإبلاغ الشرطة، ثم توجه إلى المستوى الثاني تحت الطابق الأرضي فتفاجأ برائحة تنبعث منه و شاهد جثة ممددة على بطنها مرتديا صاحبها حذاءً رياضيا فأبلغ مباشرة رجال الشرطة.

بداية التحقيق باستنطاق أصدقاء الضحية

و عند سماع كل من “ح. أيمن عبد الرحمان “،”د.أيمن”، “س. يونس”، “علال م”، و” خ. هشام”، أكدوا في مجمل تصريحاتهم أنهم معتادين على السهر والمبيت بالبناية مسرح الوقائع من أجل استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية وفي ليلة 27 إلى 2023/07/28 التقوا جميعهم بالطابق الخامس بعد مشاركتهم في احتفال أنصار فريق شباب بلوزداد لكرة القدم، فتقدم إليهم الضحية ” ريان “وهو تحت تأثير الحبوب المهلوسة من أجل الإختباء خشية الاعتداء عليه من طرف بعض الأشخاص فقضى بعض الوقت معهم ثم غادر قصد جلب الحبوب المهلوسة والعودة مجددا، إلا أنه منذ تلك اللحظة لم يشاهدوه.

كما صرحت المسماة “ب.هبة” أنها في ليلة2023/07/26 اتصلت بصديقها “أيمن د” وطلب منها الالتحاق به إلى الورشة ودخلوا تحت أنظار أعوان الأمن وتوجهوا إلى شاليه أبيض بالطابق الأول والتقوا في داخله بكل من “خ. هشام” ع. منير”، “ق.أنيس” “س يونس” والمدعو “س عبيدة” ، وأن صديقها عرض عليها هي وصديقتها تناول حبوب الإكستازي غير أن صديقتها رفضت لكنه أقنعها بذلك وبقوا هناك إلى غاية الساعة 5:00 صباحا وبدخول أعوان الأمن توجهوا إلى الطابق السابع وخلدوا للنوم.

مواصلة الشاهدة وفي يوم الخميس استيقظت وتوجهتا إلى أحياء الجزائر ثم إلى باب الزوار وعادتا حوالي الساعة 23:30 بطلب من ” ق. الياس” أين كان الشبان هناك وصعدوا إلى الطابق السابع للسهر معا.

وفي صباح الجمعة لم تجد هاتفها النقال وحقيبة يدها ومبلغ 46.000 دج وسماعات ايفون وبعد الصلاة غادرت رفقة صديقتها بعد أن سرقت هاتف المدعو “أنيس” انتقاما أغراضها

الشرطة تضع يدها على كاميرات المراقبة

وفي إطار التحقيق تم استغلال كاميرات المراقب، حيث بينت أن الشاب ” ريان” توجه إلى الورشة في حوالي الساعة: 23:57 ليلا بمفرده وأن آخر اتصال هاتفي له كان مع والدته باسبانيا، أما استغلال الأرقام الهاتفية للمتهمين “ق.انيس” “د. أيمن”،”ع. منير”، “خ. هشام” “ك. مريم” و”س.يونس” فبينت أنهم بليلة للوقائع كانوا متواجدين بالورشة منذ الساعة الثانية زوالا إلى غاية 2023/07/29 عكس ما أدلوا به من تصريحات، أما المتهم “ق. أنيس” فكان يحري طوال الليلة اتصالات متكررة إلى غاية الرابعة صباحا .

وصرح المتهم ” د. أيمن” لرجال الشرطة أنه يعرف المدعو “ع. أنس” وهو معروف بشذوذه الجنسي وأنه قد جهز غرفة لذلك على مستوى الورشة، وأكد بأن هذا الأخير أرسل له رسالة صوتية عبر تطبيق الميسنجر تحت الإسم المستعار “ميمي” بعد اكتشاف وفاة الضحية، لأجل اخفاء كل الأغراض الموجودة في المكان الذي سهروا فيه بالورشة، وأكد أن الضحية كان رفقتهم تلك الليلة، وأنه على الساعة 1:30 صباحا أخبرهم بأنه سوف يذهب لتعاطي الحبوب المهلوسة ويعود لكنه لم يعد.

التفتيش الالكتروني لهاتف نقال يفك لغز الجريمة

وخلُصت نتائج التفتيش الالكتروني لتطبيق الميسنجر الخاص بالطفلة “ك. مريم” إلى تبادلها رسالة الكترونية على الساعة 00:38 وقبل اكتشاف الجثة مع المدعو “ق. أنيس “في حسابه Anis Mimy مضمونها أنه سوف يطلب من الجميع الذين كانوا بالمكان التقدم إلى مصالح الشرطة وسرد كل ما وقع بالتفصيل في تلك الليلة، كونه لا يتحمل التورط في مثل هذه القضية، كما بينت مقاطع صوتية أن البنت “مريم” تعلم صديقها ” أنيس” أن أحد الأشخاص أعلمها أن الضحية توفي اثر سقوطه دون ذكر هوية الشخص الذي أعلمها بذلك، ومقطع آخر يفيد بتواجدها بالورشة منذ 03 أيام مع “صبرين” و”ميرة”.

وفي الجلسة تم سماع الشاهدة ” هبة” صديقة ” مريم” التي أكدت أن المرحوم ” ريان” كان برفقة الشبان ليلتها، وأنها خلصت للنوم مع ” أنس” في حين سمعت بخبر وفاة “ريان” دون أن تعرف القاتل.