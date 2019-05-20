سهير البابلي تعاني في رمضان وتدخل المستشفى

كشف المخرج المصري عمر زهران، عن دخول الفنانة سهير البابلي إلى المستشفى، طالبا من الجمهور أن يدعو لها، دون أن يوضح الحالة الصحية الخاصة بها.

وهذا بعد أن نشر المخرج المصري عبر حسابه على “فيسبوك” مجموعة من الصور التي التقطها بصحبة الفنانة في المستشفى.

وقد ظهرت من خلالها وهي تجلس على المقعد الخاص بها، وهما يتبادلان المصافحة والحديث والضحكات.

واكتفى زهران بالتعليق على الصور، قائلا: “كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن.. الرائعة دوما سهير البابلي”.

وكانت سهير البابلي قد قدمت العديد من الأدوار المميزة على خشبة المسرح، التي كان أبرزها “ريا وسكينة” و “مدرسة المشاغبين” و “عطية الإرهابية”.

كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية التي كان أبرزها “بكيزة وزغلول”، الذي قدمته بصحبة إسعاد يونس.

إلا أنها أعلنت الاعتزال نهاية تسعينيات وارتدت الحجاب، قبل أن تعود مرة أخرى للتمثيل بمسلسل قلب حبيبة عام 2005 وهي ترتدي الحجاب.