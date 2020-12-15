سهيلة بن لشهب أحسن مطربة عربية شابة للمرة الثانية

للموسم الثاني على التوالي، استطاعت النجمة الجزائرية سهيلة بن لشهب الفوز بجائزة أحسن مطربة شابة في الوطن العربي.

وتوجت الفنانة، في مهرجان نجم العرب للفضائيات العربية التي جرت وقائعها سهرة أمس الأحد بالقاهرة، بجمهورية مصر العربية.

وفازت سهيلة بن لشهب بالمركز الأول كأفضل فنانة شابة في مهرجان الفضائيات العربية بمصر.

وتعد إبنة مدينة بوسعادة واحدة من أهم المطربات الشابات اللواتي أصبحن يصنعن الحدث في الفن ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وولدت سهيلة خضراء بن لشهب في مدينة بوسعادة ولاية المسيلة ونشأت وسط عائلة فقيرة.

وبدأت سهيلة الغناء في سن الثامنة، حيث كانت تغني في حفلات المدرسة وتقدم أناشيد دينية في المساجد.

وكانت الإنطلاقة الفنية لبن لشهب، في سن الرابعة عشر سنة بعد مشاركتها في مسابقة الحنجرة الذهبية بالجزائر وتحصلت على المركز الأول.

لتشارك بعدها في برنامج ألحان وشباب، ووصلت إلى المرحلة النهائية واحتلت المركز الثاني.

كما عرفت مشاركة مشرفة في برنامج “ارب ايدول” العربي على قناة “إم بي سي”، وبرنامج “ستار أكاديمي”.