سهيلة بن لشهب أفضل مطربة شابة في 2019

تحصلت الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب، على لقب أفضل مطربة شابة بتصويت الجمهور في مهرجان الفضائيات العربية في طبعته العاشرة للسنة الجارية.

و في تغريدة للفنانة الجزائرية على حسابها الخاص بالانستغرام، شكرت جمهورها وكل الذين صوتوا لها للحصول على هذا اللقب الهام في حياتها الفنية.

كما فاز النجم المميز اهاب أمير، بلقب أفضل فنان عربي شاب في إطار مهرجان الفضائيات العربية 2019.

و شارك في المسابقة عدد كبير من نجوم الفن العربي، على غرار الفنانة المصرية بوسي واحمد بدير وميرفت أمين ونيللي كريم وآخرون.

و سيجرى الحفل بقاعة الأوبيرا بالقاهرة، بحضور عدد كبير من المشاركين من كل البلاد العربية يوم 11 سبتمبر لتوزيع الجوائز على المتفوقين.

وضم المهرجان مجموعة من أكبر النقاد لتقييم الأعمال الفنية المختارة، تحت رئاسة الإعلامي أحمد عليوة رئيس مهرجان الفضائيات .