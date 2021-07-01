سهيلة بن لشهب تتعرض لحادث جديد!

تعرضت الفنانة الجزائرية الشابة وخريجة برنامجي “ألحان وشباب” و”ستار أكاديمي”، سهيلة بن لشهب، لحادث تسبب لها في إصابة على مستوى الظهر.وتتواجد بن لشهب حاليا في إحدى المستشفيات المتخصصة بتونس، أين تخضع لجلسات العلاج الفيزيائي.

وطمأنت الفنانة الشابة، جمهورها، عن صحتها، عبر مقطع فيديو لها من المستشفى، نشرته على حسابها بانستغرام.وقالت الفنانة: “أنا بخير حاليا الحمد لله، إن شاء الله سأكمل العلاج ونرجع نمشي، ولن أعيد الكرة مرة ثانية”.

ويعتبر هذا الحادث، هو الثاني من نوعه الذي تتعرض له سهيلة بن لشهب، حيث سبق وإن سقطت من أعلى الدرج، خلال مشاركتها في الموسم الحادي عشر من البرنامج العربي الشهير “ستار أكاديمي“.مما اضطرها للخضوع إلى عملية جراحية مستعجلة في إحدى مستشفيات بيروت بلبنان.لتضطر بعدها إلى الإنسحاب من البرنامج.