سهيلة بن لشهب تتوج بجائزة أفضل نجمة عربية لسنة 2019

شكرا لمهرجان نجم العرب على هذه الثقة ومنحي جائزة أفضل نجمة عربية لسنة 2019 إن قلت شكرا فكلمة الشكر قليلة عليكم كلمات الثناء لا توافيكم حقكم أحبابي في كل مكان لأن لولاكم ما كنت هنا شكرا لأمي الغالية سندي و ظهري في كل الاوقات شكرا لأهلي ولكل شخص وقف الي جانب سهيلة ويارب ديما نكون عند حسن ظنكم 🌹 Thanks For @whathappensmagazine Dress by: @chaouki.touazi Photographe by : @sessionph0 @tifa.coif #souhilabenlachhab #سهيلة_بن_لشهب