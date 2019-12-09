سهيلة بن لشهب تتوج بجائزة أفضل نجمة عربية لسنة 2019

فن وثقافة
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سهيلة بن لشهب تتوج بجائزة أفضل نجمة عربية لسنة 2019
بقلم نادية بن طاهر

توجت النجمة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، بجائزة جديدة هذه السنة، تتمثل في “أفضل نجمة عربية لسنة 2019″، وذلك بمهرجان نجم العرب.

وشكرت خريجة برنامج “ألحان وشباب”، منظمي المهرجان على الثقة التي منحوها لها، لتتويجها بجائزة أفضل نجمة عربية لهذه السنة.

وكتبت الفنانة على صفحتها بانستغرام: “إن قلت شكرا فكلمة الشكر قليلة عليكم، كلمات الثناء لا توافيكم حقكم أحبابي في كل مكان لأنه لولا كم ما كنت هنا.. شكرا”.

ولم تنسى سهيلة تقديم الشكر لوالدتها والتي رافقتها ودعمتها طوال مشوارها الفني قائلة: “شكرا لأمي الغالية سندي وظهري في كل الأوقات، شكرا لأهلي ولكل شخص وقف إلى جانبي، ويارب ديما نكون عند حسن ظنكم”.

وكانت سهيلة، قد توجت بجائزة أفضل مطربة عربية شابة لسنة 2019، في مهرجان الفضائيات العربية بمصر قبل حوالي 3 أشهر.


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