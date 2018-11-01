سهيلة بن لشهب تحتفل مع الشعب الجزائري بذكرى أول نوفمبر

هنأت المغنية الجزائرية، سهيلة بن لشهب، الشعب الجزائري، بذكرى أول نوفمبر المجيد، عبر صفحتها الرسمية على التويتر.

وذكرت بن لشهب، في تغريدة لها، “وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا”.

وتابعت كل عام واحنا بالف خير في بلد العزة والكرامة نوفمبر بداية ثورة.