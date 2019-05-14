سهيلة بن لشهب تحيي حفلات فنية عبر العالم

تستعد الفنانة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، لجولة من الحفلات الفنية، خلال الفترة المقبلة، بين عدة بلدان حول العالم.

وستبدأ سهيلة جولتها بتركيا، في 5 جوان، ثم نيويورك في 10 أوت، وفي لندن في 24 من الشهر نفسه.

ثم تنتقل سهيلة إلى دبي يوم 15 نوفمبر المقبل، لإحياء حفل فني هناك.

وكانت سهيلة، قد نشرت مقاطع عدة من برنامج سوشيل بلا حدود، أين تشارك في أمور عديدة من حياتها الواقعية وتجاربها.

كما تحدثت سهيلة، عن أمور شائكة منها تجربة تقديم البرامج الأولى التي وضعتها تحت ضغط.

وأضافت سهيلة، أنها كانت حينها تفتقد للخبرة المطلوبة، خاصة أنها خاضت تجربتها التقديمية الأولى بعروض مباشرة.