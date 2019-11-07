سهيلة بن لشهب تحيي حفلا فنياً ضخماً في دبي

تحيي النجمة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، حفلا فنيا ضخما، في دبي، بالإمارات العربية، يوم الـ15 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات مهرجان “أرينا”.

ونشرت خريجة برنامج “ستار أكاديمي”، صورة من ملصق الحفل على صفحتها بانستغرام، أمس الأربعاء.

وكتبت سهيلة بن لشهب: “قريبا.. موعدنا يوم 15 نوفمبر، ستكون أمسية رائعة مع جمهور رائع.. إنتظروني”.

وستمثل النجمة الجزائرية في هذا المهرجان، بلدها الجزائر، والوطن العربي، ضمن فعاليات الموسيقى الإفريقية.

للتذكير، توجت سهيلة بن لشهب، بجائزة أفضل مطربة عربية شابة لسنة 2019، بمهرجان الفضائيات العربية في مصر.