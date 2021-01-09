سهيلة بن لشهب تدخل عالم التمثيل وتشارك في بطولة مسلسل سوري

ستدخل النجمة الجزائرية الشابة وخريجة برنامج ألحان وشباب “سهيلة بن لشهب“، عالم التمثيل لأول مرة من خلال عمل عربي قريبا.

وستشارك صاحبة لقب أفضل مطربة عربية شابة لعام 2020، في مسلسل سوري سيعرض في موسم رمضان المقبل.

وأعلن الدكتور مأمون، المشرف العام لبرنامج أراب كاستينغ، في بث مباشر أمس الجمعة مع بن لشهب، مشاركتها في المسلسل.

وسيتم تصوير هذا المسلسل والذي يعرف مشاركة الفكاهي الجزائري زوبير بلحر، في دمشق بسوريا.

والمسلسل يغلب عليه الطابع الكوميدي، وستكون الفنانة الجزائرية الشابة، من ضمن أبطال العمل.