سهيلة بن لشهب ترثي علي فضيل بهذه الكلمات المؤثرة

فن وثقافة
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سهيلة بن لشهب ترثي علي فضيل بهذه الكلمات المؤثرة
بقلم نادية بن طاهر

كتبت الفنانة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، ترثي فيها المدير العام لمجمع الشروق، علي فضيل.

وغردت النجمة الجزائرية على تويتر قائلة: “إنا لله و إنا اليه راجعون، أحد أعمدة الساحة الإعلامية في ذمة الله”.

وأضافت الفنانة: “لله ما أعطى و له ما أخذ، ربي يرحمك و يثبتك عند السؤال أستاذنا”.

وإنتقل إلى رحمة الله، المدير العام لمجمع الشروق، علي فضيل، صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ61 سنة، على إثر إصابته بوعكة صحية.


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