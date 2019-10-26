سهيلة بن لشهب تشارك في مهرجان الموسيقى الإفريقية بدبي

فن وثقافة
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سهيلة بن لشهب تشارك في مهرجان الموسيقى الإفريقية بدبي
بقلم نادية بن طاهر

ستشارك النجمة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، في مهرجان الموسيقى الإفريقية بدبي، في الإمارات العربية، شهر نوفمبر المقبل، حسب موقع “الجوهرة”.

وتبدأ فعاليات المهرجان، يوم الأربعاء، الموافق لـ13 نوفمبر المقبل، بمشاركة نجوم القارة السمراء.

وستمثل سهيلة بن لشهب في هذا المهرجان، بلدها الجزائر، والوطن العربي.

للتذكير حصدت الفنانة العديد من الجوائز العربية والعالمية، منذ تخرجها من برنامجي “ألحان وشباب” و”ستار أكاديمي”.

ونجحت سهيلة بن لشهب في تحقيق الملايين من المشاهدات، لأغنياتها في موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.


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