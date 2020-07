سهيلة بن لشهب تعايد الجزائريين: شدو بيوتكم وحافظوا على نظافة محيطكم

View this post on Instagram

صباحكم عيد 🐏صباحكم فرح 🌹صباحكم طاعة كل عام و الأمة الاسلامية بصفة عامة و الجزائرية 🇩🇿بصفة خاصة بااالف الف خير ربي يتقبل منا و منكم القربان و ما ننساوش الضروف الي رانا نمروا بيها. لهذا شدو بيوتكم و حافظوا على نظافة محيطكم و التزموا باجراءات الوقاية و لا تنسوا حق الفقراء فاضحيتكم و ينعاد عالامة الاسلامية باليمن و البركات❤️ (الدواره دايره حاله😂😂) #سهيلة_بن_لشهب #البس_جزايري_في_العيد #صح_عيدكم #عيد_اضحى_مبارك #souhilabenlachhab #algerie #algeria