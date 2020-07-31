سهيلة بن لشهب تعايد الجزائريين: شدو بيوتكم وحافظوا على نظافة محيطكم

هنأت النجمة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، الأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وكتبت الفنانة على صفحتها بانستغرام: “بصباحكم فرح، صباحكم طاعة، كل عام والأمة الاسلامية بصفة عامة والجزائرية بصفة خاصة، بألف خير، ربي يتقبل منا ومنكم القربان”,

وأضافت الفنانة: “وما ننساوش الظروف الي رانا نمروا بيها، لهذا شدو بيوتكم و حافظوا على نظافة محيطكم و التزموا باجراءات الوقاية، ولا تنسوا حق الفقراء فاضحيتكم

و ينعاد عالامة الاسلامية باليمن و البركات”.