سهيلة بن لشهب تعايد والدتها بهذه الكلمات

عايدت الفنانة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، والدتها، بمناسبة عيد الأم والذي يوافق الأحد الأخير من شهر ماي من كل عام.

ونشرت النجمة الشابة، صورة جمعتها مع والدتها على صفحتها بـ “أنستغرام”، وكتبت: “أصعب حاجة أنك تحاول تكتب عن الأم، تحس أنو كل كلام الدنيا ما يوفيش حقها”.

وأضافت الفنانة: “كامل واش تعرف تهدر محال تقدر توصفها، ماما جيتك اليوم باه نقولك كل عام و انت الحاجة الي عايشة على جالها، كل عام وأنت تاج ما يتنحاش من فوق راسي، كل عام وأنت أجمل مافي حياتي”.

وختمت بن لشهب: “ربي يخليك ليا عزيزتي، ويقدرني نرد ولو شويا من تعبك، وربي يحفظ كل أمهاتكم ويرحم منهم الأموات”.