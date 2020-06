سهيلة بن لشهب تعايد والدتها بهذه الكلمات

View this post on Instagram

أصعب حاجة انك تحاول تكتب عن الام تحس انو كل كلام الدنيا ما يوفيش حقها كامل واش تعرف تهدر محال تقدر توصفها ماما جيتك اليوم باه نقولك كل عام و انت الحاجة الي عايشة على جالها كل عام وانت تاج ما يتنحاش من فوق راسي كل عام و انت اجمل مافي حياتي ربي يخليك ليا عزيزتي و يقدرني نرد ولو شويا من تعبك و ربي يحفظ كل امهاتكم و يرحم منهم اللاموات #سهيلة_بن_لشهب #souhilabenlachhab #mothersday #motheranddoutgher #Monthermé #mother #motherhood #mothernature #عيدالام