سهيلة بن لشهب تعايد والدتها بهذه الكلمات

فن وثقافة
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سهيلة بن لشهب تعايد والدتها بهذه الكلمات
بقلم نادية بن طاهر

عايدت الفنانة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، والدتها، بمناسبة عيد الأم والذي يوافق الأحد الأخير من شهر ماي من كل عام.

ونشرت النجمة الشابة، صورة جمعتها مع والدتها على صفحتها بـ “أنستغرام”، وكتبت: “أصعب حاجة أنك تحاول تكتب عن الأم، تحس أنو كل كلام الدنيا ما يوفيش حقها”.

وأضافت الفنانة: “كامل واش تعرف تهدر محال تقدر توصفها، ماما جيتك اليوم باه نقولك كل عام و انت الحاجة الي عايشة على جالها، كل عام وأنت تاج ما يتنحاش من فوق راسي، كل عام وأنت أجمل مافي حياتي”.

وختمت بن لشهب: “ربي يخليك ليا عزيزتي، ويقدرني نرد ولو شويا من تعبك، وربي يحفظ كل أمهاتكم ويرحم منهم الأموات”.

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أصعب حاجة انك تحاول تكتب عن الام تحس انو كل كلام الدنيا ما يوفيش حقها كامل واش تعرف تهدر محال تقدر توصفها ماما جيتك اليوم باه نقولك كل عام و انت الحاجة الي عايشة على جالها كل عام وانت تاج ما يتنحاش من فوق راسي كل عام و انت اجمل مافي حياتي ربي يخليك ليا عزيزتي و يقدرني نرد ولو شويا من تعبك و ربي يحفظ كل امهاتكم و يرحم منهم اللاموات #سهيلة_بن_لشهب #souhilabenlachhab #mothersday #motheranddoutgher #Monthermé #mother #motherhood #mothernature #عيدالام

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