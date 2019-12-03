عاجل

سهيلة بن لشهب تعزي التونسيين بعد فاجعة الحافلة السياحية

فن وثقافة
  • -
  • 0
سهيلة بن لشهب تعزي التونسيين بعد فاجعة الحافلة السياحية
بقلم نادية بن طاهر

قدمت النجمة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، تعازيها الخالصة للشعب التونسي، بعد فاجعة إنقلاب الحافلة السياحية ومقتل 26 شخصا.

وكتبت سهيلة عبر صفحتها على تويتر: “أتقدم بخالص التعازي لإخواننا في تونس الشقيقة إثر الفاجعة، تغمد الله أرواح ضحايا الحافلة وأسكنهم فسيح جنانه”.

ولقي 26 شخصا حتفهم، في حادث سير مروع الأحد الماضي، جراء سقوط حافلة في واد بمنطقة عين السنوسي الجبلية، شمال غربي تونس.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=735362

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com