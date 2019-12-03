سهيلة بن لشهب تعزي التونسيين بعد فاجعة الحافلة السياحية

قدمت النجمة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، تعازيها الخالصة للشعب التونسي، بعد فاجعة إنقلاب الحافلة السياحية ومقتل 26 شخصا.

وكتبت سهيلة عبر صفحتها على تويتر: “أتقدم بخالص التعازي لإخواننا في تونس الشقيقة إثر الفاجعة، تغمد الله أرواح ضحايا الحافلة وأسكنهم فسيح جنانه”.

ولقي 26 شخصا حتفهم، في حادث سير مروع الأحد الماضي، جراء سقوط حافلة في واد بمنطقة عين السنوسي الجبلية، شمال غربي تونس.