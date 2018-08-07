سهيلة بن لشهب تعلّق عن مرض إليسا بسرطان الثدي

علّقت الفنانة الجزائرية “سهيلة بن لشهب” عن الفنانة اللبنانية “إليسا” بعد إعلانها عن إصابتها بمرض سرطان الثدي.

وقالت سهيلة على حسابها الشخصي على موقع تويتر:” الحمدلله على سلامتك ماخليتي شخص يحس بألمك لانك أقوى من الي مريتي فيه”.

وأضافت:” يارب يعطيك الصحة والعافية ويخليك لكل محبيينك الي أنا منهم أكيد “.

يشار إلى انّ، إليسا كانت قد أعلنت عن سبب قوتها وعافيتها من المرض الخبيث في تغريدة نشرتها على حسابها في “تويتر”.

معبرة عن شكرها لمن يحبونها، في إشارة إلى قصة اسم الألبوم الأخير “إلى كل اللي بيحبوني”.