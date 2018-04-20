سهيلة بن لشهب تفوز بجائزة “Murex d’Or”

منحت لجنة “موريكس دور” الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب جائزة نجمة الغناء العربية الشابة والصاعدة هذا العام.

حيث تسلمت بن لشهب جائزتها في حفل توزيع جوائز “الموريكس دور”في”كازينو لبنان”بالعاصمة بيروت، بحضور ألمع نجوم الفن في العالم العربي.

للإشارة كانت أغنية سهيلة بن لشهب الجديدة المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “ليك منوليش”.

قد حققت الملايين من المشاهدات عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

وهي من كلمات الشاعر عبدو سعود، وألحان وتوزيع طارق قادم، أما التصوير فكان تحت إدراة المخرج ياسين محفوظ.