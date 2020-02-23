سهيلة بن لشهب تمتحن محبيها لتعلن عن جديدها الفني

أعلنت الفنانة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، عن جديدها الفني عبر صفحتها على انستغرام، من خلال طرح أسئلة على متابعيها.

وكتبت سهيلة في منشورها الأول: “فرض مفاجئ خاص بأحباب سهيلة بن لشهب .. السؤال يقول، املا الفراغات التالية مع مراعاة الدقة وعدم التسرع”.

وكانت الفقرة كالتالي: “أنا من كتبني ……. وسهر ……. على تلحيني، تم تصويري في……. بكاميرا المبدع ……. تحت عنوان …… ذات طابع ……. ستسمعونني……”.

وعادت الفنانة لتكتب في منشور ثاني: ” بعد ما صححت التعليقات نتاع الفرض، ما لقيت ولى واحد أدى العلامة مليحة، كلكم رسبتوا لكن عذرتكم لانو الفرض صعب لهذا قررت ندير فرض ثاني ويكون سهلا”.

والسؤال يقول، تضيف الفنانة: “إذا علمت أن عنوان الأغنية يتألف من كلمتين، الكلمة الأولى مصدر الفعل الثلاثي جَرَحَ، والكلمة الثانية هي ضد كلمة صغير، فما هو العنوان ؟؟؟”.

للتذكير، تألقت النجمة الجزائرية، سهيلة بن لشهب، السنة الماضية، وحصدت عدة جوائز، من بينها: أفضل مطربة عربية شابة، وأفضل مطربة عربية صاعدة، وأكثر الفنانات أناقة في إفريقيا.