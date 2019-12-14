سهيلة بن لشهب تنال لقب أكثر الفنانات أناقة بإفريقيا

تحصلت الفنانة الجزائرية الملقبة بفنانة العرب، سهيلة بن لشهب، على لقب أكثر الفنانات أناقة في إفريقيا.
وأعربت بن لشهب عن سعادتها بحصولها على هذا اللقب، من خلال تغريدة على حسابها الخاص بالتويتر قائلة : ” أنا سعيدة حقا بالحصول على هذه الجائزة، وشكرا لكل من صوت من أجلي”.
I am really happy to get this award Thanks to everyone who voted for me
Thank you#abryanzstyleandfashionawards#asfa2019#سهيلة_بن_لشهب #souhilabenlachhab pic.twitter.com/VYsX4vOB60
— Souhila Ben Lachhab 🇩🇿 (@SuhilaBnLachhab) December 14, 2019
التعليقات (0)