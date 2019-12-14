سهيلة بن لشهب تنال لقب أكثر الفنانات أناقة بإفريقيا

فن وثقافة
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سهيلة بن لشهب تنال لقب أكثر الفنانات أناقة بإفريقيا
بقلم غنية جيباوي

تحصلت الفنانة الجزائرية الملقبة بفنانة العرب، سهيلة بن لشهب، على لقب أكثر الفنانات أناقة في إفريقيا.

وأعربت بن لشهب عن سعادتها بحصولها على هذا اللقب، من خلال تغريدة على حسابها الخاص بالتويتر قائلة : ” أنا سعيدة حقا بالحصول على هذه الجائزة، وشكرا لكل من صوت من أجلي”.


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