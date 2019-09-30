سهيلة بن لشهب تنعي صديقها محمد الخامس زغدي بهذه الكلمات

عبرت، الفنانة سهيلة بن لشهب، عن حزنها إثر تلقيها خبر وفاة المغني محمد الخامس زغدي عن عمر يناهز 26 سنة.

وكتبت بلشهب، في تغريدة لها، “خبر جا مثل الصاعقة ما عرفتش كفاه لقيت روحي نكتب فنعي ونودع صديقي وخويا”.

وتابعت في المنشور، “انسان طول عمرو طيب وخلوق ويحب الخير للناس..وداعا خويا”.

وأضافت “عين تبكي وقلب مفجوع ربي يصبرنا ويصبر أهلك إنا لله وإنا إليه راجعون”.

للإشارة، توفي، فجر اليوم الاثنين، الفنان الشاب، محمد الخامس زغدي، عن عمر يناهز 26 سنة.

وحسب مصدر من عائلته، فإن الفقيد توفي، إثر سقوطه من أعلى عمود كهربائي، بعد أن نسي مفاتيح المستودع.