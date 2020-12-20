سهيلة بن لشهب تواصل حصد النجاحات وتُتوج بجائزة دير جيست بمصر

توجت الفنانة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، أول أمس الجمعة، بجائزة “دير جيست” بمصر، عن أغنيتها “جرح كبير”.

وعبرت النجمة الشابة عن فرحتها بحصولها على هذه الجائزة، عبر صفحتها على انستغرام.

وكتبت الفنانة: “ختمت هذه السنة بجائزتين عربيتين مهمتين”.

وأضافت بن لشهب: “لم أستطع إن أكون في حفل التكريم بسبب الظروف الراهنة لكن سعادتي كانت كبيرة بهم”.

وتابعت النجمة الشابة: “هو استحقاق ظفرت به بفضل عمل مميز أسعدت به أحبابي والجمهور الجزائري والعربي الذين اثنوا عليه”.

وأوردت بن لشهب: “جائزة الديرجست وجائزة مهرجان نجم العرب هما جائزتين مستحقتين بفضل مجهود الأحباب والجمهور العربي وبفضل العمل المميز الذي بسببه تم ترشيحي “جرح كبير””.

وفي الأخير، شكرت الفنانة، جمهورها وكل من صوت لها، كما شكرت إدارة المسابقتين، على المصداقية.

للتذكير، توجت سهيلة بن لشهب قبل أيام، بجائزة أحسن مطربة شابة في الوطن العربي، للموسم الثاني على التوالي.

https://www.instagram.com/p/CI_R3nJgFys/