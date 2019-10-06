سهيلة بن لشهب توجه رسالة للشعب المصري تعرف عليها

فن وثقافة
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سهيلة بن لشهب توجه رسالة للشعب المصري تعرف عليها
بقلم نادية بن طاهر

هنأت النجمة الجزائرية الشابة وخريجة برنامج “ألحان وشباب”، سهيلة بن لشهب، اليوم الأحد، الشعب المصري الشقيق، بمناسبة عيد النصر.

وغردت سهيلة بن لشهب على تويتر قائلة: “كل عام وأشقاءنا في مصر منتصرين، وإن شاء الله دايما في الأمن والإستقرار عايشين”.

وأضافت خريجة برنامج “ستار أكاديمي”: “الله يحل السلام والأمن على كل إخوانا العرب والمسلمين”.

للتذكير، توجت الفنانة الجزائرية، سهيلة بن لشهب، بجائزة أفضل مطربة عربية شابة، بمهرجان الفضائيات العربية بمصر، في شهر سبتمبر الماضي.


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