سهيلة بن لشهب في ديو غنائي مع كريم الغانغ

تستعد كل من الفنانة الجزائرية الشابة سهيلة بن لشهب، والفنان “كريم الغانغ“، لإطلاق أغنية مشتركة على طريقة الفيديو كليب.ويحمل الديو الغنائي عنوان “دنيا يا ظالمة”، وسيتم إطلاقه يوم الأربعاء القادم على الساعة السادسة مساءً.

ونشرت سهيلة بن لشهب، على صفحتها الرسمية بموقع انستغرام، صورا من كواليس تصوير فيديو كليب الأغنية الجديدة.أين ظهرت الفنانة الشابة في الكواليس، رفقة كريم الغانغ.

وكتبت بن لشهب: “يقال بكاء القلب أشد قسوه من بكاء العين فما أكثر من جفت عينه من الدموع وبقي قلبه ينزف دما من وجع وظلم الدنيا والناس”.وأضافت الفنانة: ” دنيا يا ظالمة ديو يجمعني بالفنان كريم الغانغ تحكي وجع ظلم الزمن والناس”.

هذا وتوجت الفنانة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، بجائزة “دير جيست” بمصر، لسنة 2020، عن أغنيتها “جرح كبير”، كما تُوجت الفنانة، بجائزة أحسن مطربة شابة في الوطن العربي، للموسم الثاني على التوالي.

https://www.instagram.com/p/CPwGY3pA_bb/