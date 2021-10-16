سهيلة بن لشهب” و”موح ميلانو” و”سولكينغ” ينافسون على جائزة أفضل مغني في شمال إفريقيا”

يتنافس ثلاثي جزائري لجوائز مسابقة أفريكا MMA لسنة 2021 والمختصة في مجال الفن. ويتعلق الامر بكل من “سولكينغ” و”موح ميلانو” بالإضافة إلى “سهيلة بن لشهب”.

ورشح كل من الفنان موح ميلانو والمعروف بالطابع الزنقاوي بالإضافة إلى مغني الراب العالمي سولكينغ من قبل لجنة المسابقة لجائزة أفضل مغني عن فئة الرجال في شمال إفريقيا . كما يتنافس على ذات الجائزة كل من المغربي سعد لمجرد و التونسي بلطي وأيضا المصريين محمد حماقي وأكرم حسني الدين.

في حين إختيرت الجزائرية سهيلة بن لشهب رفقة روبي وسادي من المصر وأيضا مروى لود من المغرب وكذا التونسية لطيفة للتنافس على جائزة أفضل مغنية عن فئة الرجال في شمال إفريقيا.