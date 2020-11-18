سهيلة معلم: “العمل مع جعفر قاسم في حد ذاته انجاز”

تحدثت الفنانة الجزائرية سهيلة معلم عن جديدها الفني، كما كشفت لأحد المجلات العربية عن أعمالها المرتقبة لشهر رمضان المقبل 2021.

و عن سؤال يتعلق بتعاملها المستمر مع المخرج جعفر قاسم ، خلال مقابلة أجرتها مع مجلة العين الإخبارية علقت النجمة الجزائرية:”أن العمل مع جعفر قاسم في حد ذاته إنجاز.

وأضافت “اخذت منه الخبرة وهذا ما يدفعني دائما لتقديم الأفضل.

وأما عن أعمالها الجديدة وتأخر انجازها،قالت سهيلة:”كما يعلم الجميع كورونا أوقفت كل الأعمال،أقول فقط أنني مشاركة مسلسل”عاشور العاشر”في موسمه الثالث”.

و عن سؤال يتعلق بأعمالها السابقة و ردة فعل الجمهور الجزائري عليها خاصة فيلمها الأخير”هيليبوليس”الذي ألغي عرضه بسبب تفشي كورونا ،”قالت :”غياب قاعات السينما هو من ترك هذه أعمالي السابقة مثل “دار العجزة”،”عطور الجزائر”،”البطلة”.

ومن جهة اخرى،كشفت الفنانة سهيلة عن الدور الذي تحلم بتجسيده،حيث قالت:”الدور الذي أتمنى أدائه هو دور مجاهدة أو شهيدة ممن قدمن انفسهن لهذا البلد الغالي الحبيب.

وأضافت “أحلم بتقديم دورا عاشته هؤلاء المناضلات اللواتي ضحين بكل شيء من أجل استقلال الجزائر”.