سهيلة معلم تريد أخذ منصب بن ناصر مع الخضر

تواصل الممثلة الجزائرية، سهيلة معلم، مساندتها للمنتخب الجزائري، خلال نهائيات “كان 2019″، الجارية حاليا بمصر.

وأبدت سهيلة معلم، رغبتها في المشاركة في مباريات الخضر، بحمل الرقم (10)، واللعب في منصب صانعة ألعاب، وهو المنصب الذي يشغله حاليا إسماعيل بن ناصر.

وجاء في تغريدة سهيلة معلم، عبر حسابها الخاص، على “تويتر”: “أريد اللعب بالرقم (10)، شرفتمونا لحد الآن، الآن استمكتعو بباقي المشوار إلى النهاية، دائما خلف هذا المنتخب”.

وأرفقت سهيلة معلم، المشهورة بـ”بيبيشا”، تغريدتها هذه، بصورة لها من ملعب “الدفاع الجوي” بمصر، خلال حظورها مباراة الخضر، ضمن “كان 2019”.