سهيلة معلم تستذكر الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا في العيد

فن وثقافة
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سهيلة معلم تستذكر الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا في العيد
بقلم نادية بن طاهر

استذكرت الممثلة الجزائرية، سهيلة معلم، الفنانين الجزائريين الذين رحلوا عن عالمنا، في عيد الفطر.

وكتبت سهيلة معلم: “هو يوم عيد، يوم فرح، يوم تتآلف فيه القلوب، هو يوم لا ننسى فيه من كانوا عنوانا لسعادتنا”.

وأضافت الفنانة: “عن بلاحة أتحدث، عن ريم غزالي أعبر، عن نعيمة عبابسة، فيفي، بوتشو وفتيحة نسرين رحلوا في صمت”.

وتابعت سهيلة معلم: “يا رب ارحمهم واسكنهم جناتك، وارحم أمي وجميع موتانا”.

وأوردت معلم: “هو يوم عيد نستذكر فيه مرضانا وأن يعودوا إلينا سالمين معافين، اللهم اشف صالح أوقروت الذي يحتاج دعاءنا”.

مضيفة: “هو يوم عيد أدعوا لإخواننا في القدس المبارك أن ينصرهم و يثبتهم”.


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