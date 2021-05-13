سهيلة معلم تستذكر الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا في العيد

استذكرت الممثلة الجزائرية، سهيلة معلم، الفنانين الجزائريين الذين رحلوا عن عالمنا، في عيد الفطر.
وكتبت سهيلة معلم: “هو يوم عيد، يوم فرح، يوم تتآلف فيه القلوب، هو يوم لا ننسى فيه من كانوا عنوانا لسعادتنا”.
وأضافت الفنانة: “عن بلاحة أتحدث، عن ريم غزالي أعبر، عن نعيمة عبابسة، فيفي، بوتشو وفتيحة نسرين رحلوا في صمت”.
وتابعت سهيلة معلم: “يا رب ارحمهم واسكنهم جناتك، وارحم أمي وجميع موتانا”.
وأوردت معلم: “هو يوم عيد نستذكر فيه مرضانا وأن يعودوا إلينا سالمين معافين، اللهم اشف صالح أوقروت الذي يحتاج دعاءنا”.
مضيفة: “هو يوم عيد أدعوا لإخواننا في القدس المبارك أن ينصرهم و يثبتهم”.
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