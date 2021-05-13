سهيلة معلم تستذكر الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا في العيد

استذكرت الممثلة الجزائرية، سهيلة معلم، الفنانين الجزائريين الذين رحلوا عن عالمنا، في عيد الفطر.

وكتبت سهيلة معلم: “هو يوم عيد، يوم فرح، يوم تتآلف فيه القلوب، هو يوم لا ننسى فيه من كانوا عنوانا لسعادتنا”.

وأضافت الفنانة: “عن بلاحة أتحدث، عن ريم غزالي أعبر، عن نعيمة عبابسة، فيفي، بوتشو وفتيحة نسرين رحلوا في صمت”.

وتابعت سهيلة معلم: “يا رب ارحمهم واسكنهم جناتك، وارحم أمي وجميع موتانا”.

وأوردت معلم: “هو يوم عيد نستذكر فيه مرضانا وأن يعودوا إلينا سالمين معافين، اللهم اشف صالح أوقروت الذي يحتاج دعاءنا”.

مضيفة: “هو يوم عيد أدعوا لإخواننا في القدس المبارك أن ينصرهم و يثبتهم”.