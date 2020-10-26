سهيلة معلم تنفي تقمص دور مونيا بن فغول في مسلسل “يما”

نفت الفنانة الجزائرية المتألقة، سهيلة معلم، تقمصها لدور الممثلة مونيا بن فغول في مسلسل “يما” الجزائري.

ويأتي ذلك، بعدما تداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خبر خلافة معلم لمونيا بن فيغول في المسلسل الرمضاني “يما” من بطولة محمد رغيس.

وهو ما دفع بسهيلة معلم، للخروج عن صمتها، مؤكدة إنها لا تحبذ تقمص أدوار لشخصيات لا تزال موجودة.

وكتبت بطلة مسلسل “بيبيش وبيبيشة” على صفحتها بانستغرام: “هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وهو اإشاعة تسارعت لنقلها بعض وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضافت الفنانة: “ليس من عادتي تقمص أدوار شخصيات أخرى، وليس من أخلاقي أن أتقمص دور وصاحبته لا تزال موجودة..”.

وتابعت سهيلة منشورها: “أكذب كل ما قيل من هنا أو هناك عن خبر تقمصي لهذا الدور”.

كما عبرت الفنانة المحبوبة، عن استيائها من انتشار هذه الإشاعة.

للتذكير، شاركت الممثلة مونيا بن فغول في مسلسل “يما” الذي عرض على الجمهور الجزائري في شهر رمضان الماضي.