سهيلة معلم تنفي هذا الخبر

نفت الفنانة الجزائرية سهلية معلم، خبر تم تداوله بقوة عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، حول مشاركتها في أحد الأعمال الدرامية الرمضانية.

وخرجت الفنانة عن صمتها، ونفت خبر مشاركتها في مسلسل جديد من المفروض عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وكتبت الفنانة عبر ستوري حسابها على إنستغرام: “تداولت بعض المصادر وبعض مواقع التواصل الاجتماعي. خبر مشاركتي في مسلسل رمضاني قد يكون إسمه بنات المحروسة”.

وأضافت معلم: “وعليه أؤكد لكم أنني لست ضمن فريق عمل هذا المسلسل. الذي أتمنى لكل الممثلين المشاركين فيه ومخرجه النجاح والتوفيق”.

وفي الأخير، شكرت الفنانة الجميع على إستفساراتهم عن الموضوع واهتمامهم. كما شكرت كل من دعمها من جمهورها وأصدقائها.