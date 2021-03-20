سهيلة معلم تودع ريم غزالي بهذه الكلمات المؤثرة

ودعت الممثلة الجزائرية سهيلة معلم، زميلتها الفنانة الراحلة ريم غزالي، بكلمات مؤثرة، عبر صفحتها على فايسبوك.

وكتبت معلم: “رحلت عنا ريم للأبد، رحلت في صمت و هي تعاني من المرض”.

وأضافت الفنانة: “قاومت، حاولت، أرادت العودة ولكن استسلمت رغم أنها أبت”.

وتابعت سهلية معلم: “رحلت حبيبتي ريم فكان فراقها مرا، صعبا، قلب يتألم وإحساس لا يمكن وصفه”.

وأوردت بطلة “عاشور العاشر”: “ريم انتقلت للرفيق الأعلى وتركت خلفها صورة لمرأة أسميها بسيدة التحديات، تحدت كل الظروف لتقوم من جديد”.

وأكدت معلم، إن كل من يعرف الراحلة، سيشهد لها بحسن الخلق وطيبة القلب.

وأضافت الفنانة: “أحببنا حيوتك، طموحك، عزيمتك، وشجاعتك، كانت تحب عملها وتتقنه تعشق بلدها وأولاده رحلت يا حبيبتي يا أختي”.

وختمت معلم: “سنتذكرك دائما فمحلك في قلوبنا يا صاحبة الابتسامة المشرقة دوماااا، وداعا وداعا وداعا حبيتي، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة يا رب”.

وإنتقلت الفنانة الجزائرية، ريم غزالي، إلى رحمة الله، الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 39 عاما، بعد معاناتها مع المرض.