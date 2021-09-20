سهيلة معلم تُفجع بوفاة جدها

نعت الممثلة الجزائرية سهيلة معلم، جدها، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

“.وكتبت الفنانة: “جدي حبيبي في ذمة الله.. انا لله وانا اليه راجعون، أدعولوا بالرحمة من فضلكم

هذا وتألقت الممثلة الشابة، سهيلة معلم، خلال الموسم الرمضاني الفارط، من خلال دورها في المسلسل الجزائري الفكاهي الشهير “عاشور العاشر“، رفقة كوكبة من الفنانين الجزائريين.

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