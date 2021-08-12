سهيلة معلم عن جمال بن سماعيل: رحل وهو يضحي من أجل وطن غالي

نعت الفنانة الجزائرية سهيلة معلم، الشاب جمال بن اسماعيل، والذي قتل وحرق وتم التنكيل بجثته بعد اتهامه بالتورط في حرق الغابات، أمس الأربعاء، في حادثة هزت الجزائر.

وكتبت سهيلة معلم على صفحتها بفايسبوك: “رحل في مقتبل العمر، رحل وهو يضحي من أجل وطن غالي، رحل عنا جمال جميل القلب، فنان، مبدع، مخلص، مناضل”.

وأضافت الفنانة: “أراد أن يوصل رسالة عنوانها نحن متضامنون، نحن صامدون، نحن شعب واحد، انتقل من مليانة لمنطقة القبائل يمد يد العون والمساعدة ولكن غدر به مجموعة من الأفراد الذين لايمثلون سوى أنفسهم، أخذوا مكان العدالة ليحكموا على شخص لم يقترف أي ذنب سوى أنه لعب دور البطل وهو في أعيننا بطل ومثال لكل شاب أراد أن يفدي نفسه لوطنه”.

وتابعت معلم: ” جمال عاش بسيطا، لأنه عرف أن الحياة عنوانها البساطة، رحل جمال ولكن سيبقى في قلوبنا للأبد، تركت لنا رسالة ستبقى خالدة في ذاكرتنا أننا لن نستسلم أبدا وسنكون دائما متضامنون مهما كانت الظروف والنكسات”.

ودعت سهيلة معلم، للوقوف وقفة رجل واحد في دقيقة صمت تخليدا لروح جمال وكل ضحايا هذا الحريق الذي ألم بنا، بداية من التاسعة ليلا مباشرةً من حسابها على الانستغرام.