سهيلة معلم وفريق “عاشور العاشر” يزورون الأطفال المصابين بالسرطان في مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة

نشرت اليوم الممثلة سهلية معلم منشور حول زيارة فريق عاشور العاشر للأطفال المصابين بمرض السرطان بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة. وجاءت هذه الزيارة في إطار إدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال المرضى وخلق جو من المرح والفرحة في نفوسهم.

وكتبت سهيلة معلم عبر صفحتها على الانستغرام “من خلال هذه الزيارة الخفيفة أردنا أن نصنع البهجة في قلوب هذه الوجوه المليئة بالبراءة”

وناشدت الفنانة السلطات بإيصال الإعانات والاجدوية الازمة لهؤلاء الفئة من المرضى لانهم بحاجة ماسة إليها في هذا الضرف الصعب لهم .وقالت الممثلة و من هذا المنبر، نطلب من وزارة الصحة و الصناعة الصيدلانية أن يعملوا جاهدين للإيصال لهم الإعانات اللازمة من أدوية و أجهزة طبية لأنهم بحاجة ماسة اليها.

ربي يشفي جميع المرضى