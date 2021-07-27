قناة النهار ” سهيلة معلم : ” عيطت للاعبي المنتخب لمساعدتنا في المبادرة الخيرية لمرضى كوفيد بقلم قناة النهار نشر في 27 جويلية 2021 - 15:28 سهيلة معلم شارك غرِّد 560 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=965273 اقرأ أيضا "يوسف حمر العين :" فريد الروكور كوتيزينالو في عشاء جنازتو وهذا أمر مؤسف قناة النهار 20 جويلية شوفو حكايتي.. أم تروي بحرقة كيف تخلصوا من وحيدها غدرا بسبب هاتف فتاة!! قناة النهار 10 جويلية برنامج Toutes Options: تقنية تغليف السيارات بالبلاستيك الشفاف والملون قناة النهار 24 جويلية مستغانم: الطقم الطبي يناشد المواطنين التقيد بالإجراءات والتلقيح قناة النهار 26 جويلية