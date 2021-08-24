سهيلة معلم: سكان الشهبونية أهل الضيافة والكرم.. وأطالب السلطات التكفل بهم

نشرت الفنانة سهيلة معلم منشور عبر صفحتها على الانستغرام تشيد فيه بأهل منطقة الشهبونية في المدية الكرام وتتحسر المعاناة التي يعيشونها. وعبرت الفنانة عن فرحتها باإستقبال الحار الذي لاقته من سكان الشهبونية خلال زيارتها. ووصفت المنطقة بالمضيافة وسكانها بحاملين كل معاني الإحترام الكرم، الطيبة، الحب.

وتحسرت سهيلة معلم على المعاناة التي تعيشها المنطقة وسكانها الذين يفتقرون إلى ابسط ظروف المعيشة الكريمة، حيث ومن خلالها ناشد سكان المنطقة السلطات المعنية بالنظر إلى في طلباتهم.

ومن جهتها قالت الفنانة “ونحن بدورنا نطلب من كل مسؤول النظر في طلبات أهل منطقة الشهبونية الذي يستحقون عيشة كريمة. وأضافت الممثلة عن سكان الشهبونية قائلة: ” فلديهم الحق في حياة سعيدة حياة يسيرة حياة هنيئة. كما رفعت سهيلة معلم شعار ” فمعا لنكون صوت كل فقير صوت كل محتاج اليد في اليد لبناء جزائر الامل جزائر الغد ”