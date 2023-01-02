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سهيل قسوم: الجزائر لديها كل الإمكانيات لمضاعفة النمو الإقتصادي والتحدي يبدأ بتشديد السياسة النقدية

بقلم النهار أونلاين
سهيل قسوم: الجزائر لديها كل الإمكانيات لمضاعفة النمو الإقتصادي والتحدي يبدأ بتشديد السياسة النقدية
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