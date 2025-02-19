سهيل قسوم رئيسا جديدا للكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين

وحسب بيان لهذه المنظمة، فإن أشغال الجمعية العامة تضمنت “إعادة تجديد الهيئات المسيّرة للكونفدرالية من طرف أعضائها المشاركين. إذ تمت تزكية المترشح، سهيل قسوم، بالإجماع، رئيسا جديدا للكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين. وكذا تشكيلة أعضاء مجلس الإدارة، وهي العملية التي تمت ضمن الاحترام التام لبنود القانون الداخلي والقانون العضوي المتعلق بالجمعيات”.

تم، اليوم الأربعاء، انتخاب سهيل قسوم، رئيساً جديداً للكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، خلفاً لـ رحمون زرقون.

وفي هذا الصدد، أعربت الجمعية العامة للكونفدرالية عن “تقديرها وامتنانها للرئيس السابق زرقون، لما بذله من جهد وتفانٍ في الحفاظ على وحدة الكونفدرالية وتكريمه بمنحه لقب الرئيس الشرفي للكونفدرالية، تقديراً لمسيرته المشرّفة وخدمته للمنظمة”.

وبدوره، أكد قسوم أن المنظمة ستواصل نشاطها بصفتها “قوة اقتراح حول جميع المسائل التي تتعلق بمستقبل الاقتصاد الوطني في مقاربة بنّاءة ومسؤولة مع السلطات العمومية والشركاء الاقتصاديين”.

كما أضاف بأن المنظمة “ستبادر وتدعم كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في تعزيز الجبهة الداخلية الضامنة لاستقرار وازدهار البلاد. مقتنعا بأن مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على مستقبل بلادنا و على مؤسساتنا، تقتضي توحيد الجهود للدفاع عن المصالح الاقتصادية للجزائر”.