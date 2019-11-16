سوء الأحوال الجوية يؤدي إلى غلق العديد من الطرقات

أخبار الجزائر
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سوء الأحوال الجوية يؤدي إلى غلق العديد من الطرقات
بقلم نادية بن طاهر

تسبب سوء الأحوال الجوية في الـ48 ساعة الأخيرة، في غلق جزئي للعديد من الطرقات بكل من ولايات البويرة وتيزي وزو وجيجل.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية نقلته الإذاعة الجزائرية، فإنه وفي الفترة الممتدة من 14 نوفمبر وإلى غاية اليوم السبت، عرفت العديد من الطرقات شللا جزئيا.

وتسبب تردي الطقس، في قطع الطريق الوطني رقم 15 على مستوى قمة تيروردة ببلدية عين الحمام، وكذا الطريق الوطني رقم 30، بقمة تيزي نكولان.

بالإضافة إلى غلق الطريق الوطني رقم 33، على مستوى نفس القمة.

وفي البويرة، تسببت الثلوج المتراكمة بإنقطاع الطريق الوطني رقم 15 بقمة تيروردة، ببلدية بير أغبالو.

وكذا غلق الطريق الوطني رقم 30 بقمة تيزي نكولان، ببلدية صهاريج، والطريق الوطني رقم 33 بقمة أسول، وقمة تيزي نكولان ببلدية تيكجدة.

وأسفر إنهيار جزئي لجسر الملاقي ببلدية العنصر، في جيجل، عن قطع الطريق الولائي “135 ب”، الرابط بين بلديات براوي والعنصر، حسب ذات المصدر.


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