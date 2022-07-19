قناة النهار سوء التشخيص وغياب العلاج.. أطفال الشلل الدماغي يعانون في صمت بقلم قناة النهار نشر في 19 جويلية 2022 - 08:58 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 19 0 سوء التشخيص وغياب العلاج.. أطفال الشلل الدماغي يعانون في صمت رابط دائم : https://nhar.tv/bsA1r اقرأ أيضا صريح جدا: مهيبة عيد الأضحى.. عادة متوارثة عند العائلات الجزائرية قناة النهار 11 جويلية الشيخ عمر عبد الكافي: 50 سنة من الدعوة لم أغفل فيها الواقع أبدا قناة النهار 13 جويلية بعد رسالة النوي .. سلطات حاسي بونيف وهران يضعون حد لتسرب المياه القذرة الذي أرق حياة السكان قناة النهار 14 جويلية صريح جدا: أفضل المشاريع المربحة في نظر الجزائريين .. قناة النهار 18 جويلية الملاكمة الجزائرية على موعد مع إمكانية التتويج بـ10 ميداليات ذهبية اليوم قناة النهار 01 جويلية ترك الأطفال داخل السيارة مع موجة الحر..أخطاء قاتــ لة قناة النهار 29 جوان برنامج toutes options: الهندام وتقليص المسار .. مخالفات أصحاب حافلات نقل المسافرين قناة النهار 16 جويلية المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود تعلن عن حملة وطنية لإسترجاع جلود الأضاحي قناة النهار 06 جويلية تعليم عالي: إقصاء 94 طالب من المدرسة العليا للرياضيات والذكاء الإصطناعي قناة النهار 17 جويلية طيب معانا مع الشاف أمين : الزفيتي..باستا بالخضر وتورتة بالحبوب الجافة قناة النهار 28 جوان