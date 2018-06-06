سوء تفاهم بين قاسي السعيد وسويبع قد يدفع الأخير للرحيل !!

حدث سوء تفاهم بين المدير العام الرياضي لمولودية الجزائر كمال قاسي السعيد ومُهاجم الفريق أمين سويبع بعد طلب غريب من الأول.

حيث وفي خرجة مُفاجئة طالب قاسي السعيد من سويبع الموافقة على إنقاص عشرة ملايين من راتبه الشهري رغم أن الأخير يتقاضى راتب ضعيف في العميد.

وكشف مصدر موثوق لموقع النهار أونلاين أن طلب قاسي السعيد أثار غضب المهاجم سويبع ووكيل أعماله مايُنبأ بتطورات في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف نفس المصدر أن سبب غضب سويبع هو قيام قاسي السعيد برفع أجر بعض اللاعبين اللذين لم يُقدموا ماقدمه منذ قدومه من مولودية وهران في الميركاتو الشتوي الماضي.