عاجل

سوادني يرد على “العنصريين” بإحترام وعلى طريقة الكبار!!

الرياضة
  • -
  • 0
سوادني يرد على “العنصريين” بإحترام وعلى طريقة الكبار!!
بقلم إسماعيل عشاش

رد الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني على “العنصرية” التي ذهب ضحيتها خلال الجولة الماضية من الدوري الكرواتي خلال مواجهة “سيباليا”.

وعلّق من خلال صفحته على “إنستغرام”:”بعد الهدف لم أشتم أحدا، كنت أتمتم فقط للتعبير عن فرحتي الشديدة والتخلص من الضغط”.

وواصل :”لا أريد تقييم شاتمي أكثر من اللازم، والسيد “برادزيتش” مع إحترامي له هو آخر شخص يمكنه الحديث عن شخصي”.

ليُضيف :”على كل حال كل شيء تم تدوينه في تقرير الحكم، و”برادزيتش” أظهر وجهه الحقيقي للأسف”.

ليختم :”أشكر جميع من ساندني وعلى رأسهم رئيس الفريق المُنافس الذي راسلني وأعتذر عما بدر من مُدربه”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital