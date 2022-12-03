سواريز: “توديع هذه الطبعة من كأس العالم جد مؤلم”

أبدى النجم لويس سواريز، حسرته الكبيرة على اقصائه رفقة منتخب الأوروغواي، من دور المجموعات لكأس العالم 2022 بقطر.

وصرح سواريز، خلال ندوته الصحفية: “توديه كأس العالم مثل هذا، مؤلم جدا، لكن لدينا راحة البال لاننا نترك كل شيء لبلدنا”.

كما أضاف قائد منتخب الاوروغواي: “فخور كوني أوروغوياني، وأشكر كل الجماهير التي دعمتنا في كل جزء من العالم”.

يذكر أن منتخب الاوروغواي، عجز عن بلوغ الدور الـ16 لمونديال قطر 2022، رغم فوزه في المباراة الأخيرة من دور المجموعات أمام غانا بثنائية نظيفة.