سواريز :”مباراة غانا ليست ثأرية ولا يوجد سبب للاعتذار”
أبدى مهاجم اوروغواي لويس سواريز ثقته الكبيرة في تجاوز عقبة منتخب غانا، في المونديال الجاري وقائعه في قطر.
وقال سواريز خلال الندوة الصحفية، اليوم الخميس :”لا اعتبر المباراة انتقامية، أعلم أن اللاعبين الذين سينشّطون مباراة الغد كانوا في المونديال سابقا، صغار السن”.
وأضاف “لعبنا أمام البرتغال وفزنا أمامهم، لم نسمع هذا من البرتغاليين، لم ارتكب أي خطأ و لا يوجد سبب للاعتذار”.
كما أردف “نحن كلاعبين كرة القدم نقوم بتحليل المباريات، و دراسة التمريرات. وأعلم أن الجميع يستحق آن يكون في المونديال، الكثير منهم يريد لعب دقائق كثيرة”
وختم مهاجم أوروغواي “غدا مباراة حاسمة و لا يجب علينا تذكر الجهد الذي قدمناه في الماضي، كدنا أن نقصى سابقا، لهذا جاء اليوم الذي سنقول كلمتنا”.
لويس #سواريز لاعب منتخب #أوروغواي يتحدث عن ذكريات مباراة غانا في مونديال 2010 ويؤكد: مباراة الغد ليست ثأرية #كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/AeWU07WpIU
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 1, 2022
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