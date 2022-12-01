سواريز: “هزمنا غانا سابقا ونعرف كيف نهزمهم مجددا”

أكد نجم منتخب الأوروغواي، لويس سواريز، عزمه رفقة زملائه على الإطاحة بمنتخب غانا، في مباراة الجولة الثالثة لمونديال قطر.

وصرح سواريز، اليوم الخميس، خلال ندوته الصحفية: “غانا منتخب جبد لكننا نعرفهم، هزمناهم سابقا، ونعرف كيف نهزمهم مجددا”.

كما أضاف: “علينا أن نكون على قدر التحدي وأن نتكيف مع المنافس، نخوض تحدٍ صعب في هذا المونديال، وجاهزون لذلك”.

يذكر أن لويس سواريز، ومنتخب الأوروغواي، يواجهان غدا الجمعة، منتخب غانا، لتحديد المتأهل للدور الثاني من مونديال قطر.