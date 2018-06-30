سواريز يتحدى رونالدو في لقاء البقاء أو توديع المونديال !!

يشهد الدور الثمن النهائي من مونديال روسيا 2018 لقاءات مُثيرة تعد بالكثير في ظل النجوم المتواجدة في المنتخبات المتأهلة لهذا الدور.

حيث تُلعب أمسية اليوم السبت بداية من الساعة السابعة المُباراة الثانية في هذا الدور بين المنتخب الأوروغوياني ونظيره البرتغالي على ملعب فيشت الأولمبي.

وتعد المواجهة بالكثير بالنظر للنجوم العديدة التي ستكون فوق أرضية الملعب، حيث يقود البرتغال كريستيانو رونالدو فيما يعتمد السيليستي على لويس سواريز.

وتبقى كل الإحتمالات واردة في هذا اللقاء بالنظر لتقارب مستوى المنتخبين فلمن ستعود الكلمة الأخيرة في قمة “الدون” و”العضاض”؟