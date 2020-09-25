سواريز يرد على تصريحات ميسي النارية !!

الرياضة
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سواريز يرد على تصريحات ميسي النارية !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

بعد ترسيم انضمامه لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الجمعة رد النجم الدولي الأوروغوياني “لويس سواريز” على تصريحات “ميسي” النارية.

وقال “لويزيتو”:”أشكرك يا صديقي على هذه الكلمات، ولكن أشكرك أكثر لكونك على ما أنت عليه”.
وأضاف:”ممتن لك كثيرًا لما قدمته لي من دعم منذ اليوم الأول معي ومع عائلتي، وسأكون دائمًا ممتن لإنسانيتك لأن الجميع يعرفك كلاعب”.

وختم:”واصل الاستمتاع وإظهار أنك الشخص الوحيد القادر على إضافة المتعة، وأن ما يقارب 2 أو 3 أو 4 أشخاص لن يكونوا قادرين على تعويض عشقك وإخلاصك للنادي ولعالم كرة القدم”.


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