سواريز يرد على تصريحات ميسي النارية !!

بعد ترسيم انضمامه لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الجمعة رد النجم الدولي الأوروغوياني “لويس سواريز” على تصريحات “ميسي” النارية.

وقال “لويزيتو”:”أشكرك يا صديقي على هذه الكلمات، ولكن أشكرك أكثر لكونك على ما أنت عليه”.

وأضاف:”ممتن لك كثيرًا لما قدمته لي من دعم منذ اليوم الأول معي ومع عائلتي، وسأكون دائمًا ممتن لإنسانيتك لأن الجميع يعرفك كلاعب”.

وختم:”واصل الاستمتاع وإظهار أنك الشخص الوحيد القادر على إضافة المتعة، وأن ما يقارب 2 أو 3 أو 4 أشخاص لن يكونوا قادرين على تعويض عشقك وإخلاصك للنادي ولعالم كرة القدم”.