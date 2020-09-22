سواكري:”أقنعت بولودينات بالعدول عن قرار مقاطعة الأولمبياد”

كشفت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة “سليمة سواكري” عن اقناعها للملاكم “شعيب بولودينات” بالعدول عن قراره بمقاطعة أولمبياد طوكيو.

سواكري أكدت عبر صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”:”كاتبة الدولة مكلفة برياضة النخبة تطمئن الملاكم شعيب بولودينات وتقنعه بالرجوع إلى أجواء التدريبات، بروح معنوية عالية”.

وأضافت:”خلال الزيارة الميدانية التي قادتني إلى مركز تدريب وتحضير الفرق الوطنية بالسويدانية تواصلت مع الملاكم شعيب بولودينات”.

وختمت:”كان لي معه حديث مطول حفّزته وشجّعته من خلاله للعودة إلى التدريبات والعمل على تشريف الراية الوطنية ضمن منافسات الألعاب الأولمبية طوكيو 2021″.