سواكري: ” أنصح نفسي وإياكم بضبط النفس وعدم القلق والفزع المفرط”

تفاعلت الوزيرة المنتدبة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، مع الهزة الأرضية التي ضربت ولاية بجاية صبيحة اليوم الخميس.

ونشرت الوزيرة المنتدبة تعليقا على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك جاء فيه:

“على إثر ‎الهزة الأرضية التي سجلت صباح اليوم على الساعة حوالي 1:04 بولاية بجاية بشدة 5،9 درجة على سلم ريشتر، والتي شعر بها سكان 12 ولاية سكيكدة،قسنطينة، برج بوعريريج، سطيف، جيجل، ميلة، البويرة، بومرداس، تيزي وزو، الجزائر، تيبازة…الحمد لله حمدا كثيرا لم تسجل خسائر في الأرواح البشرية…فقط أنصح نفسي وإياكم ضبط النفس وعدم القلق والفزع المفرط…نسأل الله العفو والعافية نتمنى السلامة للجميع…اللهم احفظنا والطف بنا يارب”.