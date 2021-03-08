سواكري: “المرأة الجزائرية كانت السباقة في تحقيق الميداليات الأولمبية”

الرياضة
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سواكري: “المرأة الجزائرية كانت السباقة في تحقيق الميداليات الأولمبية”
بقلم أمير بهلول

أكدت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري أن المرأة الجزائرية كانت السباقة في تحقيق الميداليات الأولمبية.

وقال “سليمة سواكري“: “المرأة الجزائرية كانت السباقة في تحقيق الميداليات الأولمبية”.

وأضافت: “اليوم فيه نساء تشرفن الجزائر ونحن على أبواب استحقاقات أولمبية”.

وتابعت: “هناك إضافة كبيرة على الرياضة النسوية ولكن لا يزال أمامنا الكثير”.

في حين ختمت كلامها: “في أكثر من 50 اتحادية رياضية لكن للأسف لا نجد امرأة تترأس إحداها وسنعمل على جعل المرأة من بين من يترأس أحد الاتحاديات”.


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