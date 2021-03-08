أكدت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري أن المرأة الجزائرية كانت السباقة في تحقيق الميداليات الأولمبية.

وقال “سليمة سواكري“: “المرأة الجزائرية كانت السباقة في تحقيق الميداليات الأولمبية”.

وأضافت: “اليوم فيه نساء تشرفن الجزائر ونحن على أبواب استحقاقات أولمبية”.

وتابعت: “هناك إضافة كبيرة على الرياضة النسوية ولكن لا يزال أمامنا الكثير”.

في حين ختمت كلامها: “في أكثر من 50 اتحادية رياضية لكن للأسف لا نجد امرأة تترأس إحداها وسنعمل على جعل المرأة من بين من يترأس أحد الاتحاديات”.